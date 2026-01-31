Participa Presidente cubano en Dia Nacional de la Defensa

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comprobó este sábado el desarrollo de un ejercicio táctico en la zona de defensa de Tamarindo, en territorio del municipio de Diez de Octubre, como parte del desarrollo del tercer Día Nacional de la Defensa en el mes de enero.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República estuvo acompañado por los miembros del Buró Político y generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las FAR y el Minint, respectivamente.

En la zona de defensa de Tamarindo fue recibido por el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; Liván Izquierdo Alonso, presidente del consejo de defensa provincial; Lisara Corona Oliveros, presidenta del consejo de defensa municipal de Diez de Octubre, y el general de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, entre otros jefes y oficiales de las FAR.

En la mañana de este sábado, en todas las zonas de defensa de este populoso municipio capitalino se realizaron diferentes actividades como parte del incremento de la preparación de la población bajo el concepto de la Guerra de Todo el Pueblo, informó la presidenta del consejo de defensa municipal.

En Tamarindo se efectuó un ejercicio defensivo territorial en el que intervinieron miembros de brigadas de producción y defensa y demás formaciones, se realizaron entrenamientos sanitarios, se laboró en el acondicionamiento del teatro de operaciones militares y de obras de protección a la población y en el adiestramiento de los grupos y subgrupos de la zona de defensa.

Jorge Frómeta Fuentes, presidente de la zona de defensa, informó que para la vitalidad y aseguramiento para la guerra en el área de Tamarindo se planificaron actividades previas y durante el ejercicio como parte de la preparación y cohesión combativa.

En las áreas de atención se enfatizó en el completamiento de las unidades que participan en la defensa de la localidad, como las Milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas de Producción de Defensa, y se incorporaron al Servicio Militar Activo 58 jóvenes del territorio que forman parte del presente llamado al SMA.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional recordó a propósito uno de los conceptos transversales de la Doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo, que es que cada cubana y cubano tenga una forma, un lugar y un medio en la defensa. «Todos tenemos que saber cómo nos toca actuar en tiempo de guerra», enfatizó.

Subrayó Díaz-Canel Bermúdez que la puesta en plena disposición para la defensa tiene que tener en cuenta la situación actual por la que atraviesa el país, bajo la amenaza y el incremento de la agresividad imperial.

Durante el ejercicio, el mandatario intercambió con miembros de brigadas de producción y defensa que participaban en el arme y desarme del fúsil y el dominio del arma, en entrenamientos en primeros auxilios y otras acciones.

Los participantes compartieron conocimientos y habilidades de los que se han apropiado millones de cubanas y cubanas durante décadas de asedio imperial, ahora acrecentados, pero ante los cuales el pueblo no cederá, seguro de la victoria.