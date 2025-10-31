NOTA INFORMATIVA No. 7

DEL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

SOBRE EL HURACÁN MELISSA

31 de octubre de 2025, 10:00 horas

Teniendo en cuenta que las provincias de Santiago de Cuba y Granma, se encuentran en condiciones para iniciar las tareas de la etapa de recuperación, se decidió a partir de las 11:00 horas de hoy, establecer la FASE RECUPERATIVA para ambos territorios.

En el caso de la provincia Granma, mantener en la FASE DE ALARMA CICLÓNICA, los municipios de Rio Cauto y Cauto Cristo, en los cuales permanece una situación hidrológica compleja y continúan las labores de protección de la población.

Se reconoce la labor desplegada por los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población, por la disciplina y solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas durante los preparativos y la respuesta a este evento.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL