Declaraciones a la prensa de Johana Tablada, Subdirectora General Dirección General de EEUU de la Cancillería de Cuba

En el día de ayer nuestra Embajada en Washington se dirigió al Departamento de Estado, con motivo de lo que publicaron. Puedo asegurar que, hasta ahora, Estados Unidos no ha concretado ningún ofrecimiento ni ha respondido a las interrogantes que se formularon sobre el anuncio hecho por el Secretario de Estado. Otros países, organismos de las Naciones Unidas, sí hicieron ofrecimientos y ya los han concretado o están en vías de concreción.

En ningún caso el gobierno de Cuba ha puesto condiciones extraordinarias. En años recientes, ante situaciones de desastre, Estados Unidos ha hecho ofrecimientos de manera respetuosa para Cuba y los cubanos, los cuales se han materializado. En lo que respecta a las personas y a las organizaciones de Estados Unidos que estén dispuestas e interesadas en ofrecer ayuda, en general, a los damnificados o a sus familiares, o a personas y grupos específicos, existen varias vías para hacerlo y esas vías están funcionando, esas vías funcionan.

Naturalmente tienen que vencer restricciones que les impone el gobierno de Estados Unidos.

🔗 https://cubaminrex.cu/es/declaraciones-la-prensa-de-johana-tablada-subdirectora-general-para-la-direccion-general-de-eeuu

