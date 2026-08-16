El enfrentamiento a la inflación tiene que ser una batalla de todos los días

Hablar sobre la galopante inflación en Cuba puede parecer un tema trillado, pero la prensa no se puede cansar de cuestionar y valorar este tema.

La inflación continúa siendo una de las grandes pesadillas que hoy enfrenta el pueblo cubano deteriorando el poder adquisitivo de las familias. Mientras los precios de los alimentos, los medicamentos, el transporte y los servicios básicos aumentan constantemente, los salarios y los ingresos de gran parte de la población no crecen al mismo ritmo, aún cuando ya se aplica el nuevo incremento salarial para el sector presupuestado.

En solo unos días los diferentes establecimientos comerciales han elevado los precios a sus productos como si estos ya no eran inalcanzables para el cubano trabajador.

En este contexto, la decisión de no establecer topes a los precios genera un intenso debate y encuentra incomprensión en parte de la población. Quienes la defienden sostienen que los controles suelen provocar desabastecimiento y desalentar la producción algo que porcestosxdias ocurre con productos de primera necesidad, siendo el aceite el protagonico. Sin embargo, otros argumentan que, sin mecanismos eficaces de regulación y supervisión, algunos sectores pueden aprovechar la situación para incrementar los precios de manera desproporcionada, afectando especialmente a los hogares con menores ingresos, dejando en estado de fragilidad económica a muchas familias.

Amparados por la ley de oferta y demanda y por el precio del dólar en el mercado informal como el medidor para imponer precios, hoy se vive un verdadero holocausto financiero, a lo que se suman las dificultades con el pago por transferencia, la falta de liquidez de los bancos y por ende la escasez de dinero en los bolsillos del pueblo.

Las consecuencias de la actual inflación en Cuba son notorias :aumenta el costo de la vida, se profundizan las desigualdades sociales, con un incremento de la pobreza ,se reducen las capacidades adquisitivas de las familias, proliferación del egoísmo y crece la incertidumbre económica, axfixiando a los adultos mayores.

Tal escenario en una Cuba asediada, bloqueada y con un brutal cerco energético amerita un reflexión seria, y la implementación de medidas que regulen está escalada de los precios dónde muchos aprovechan las turbulencias económicas para llenar bolsillos a costa de las necesidades agenas.

El cubano de a pie, ese pueblo noble y trabajador merece y exige respeto y protección. Ese pueblo que hoy carga además largas horas de apagón donde los pocos productos que pueden adquirir en muchas ocasiones se descomponen, espera políticas públicas que contribuyan a estabilizar la economía, a proteger a los consumidores y garantizar el crecimiento económico beneficie a toda la población, no solo a unos pocos sectores.

El enfrentamiento a la inflación tiene que ser una batalla de todos y de todos los días. Tiene que ser un combate sin tregua contra los abusadores y pillos, de lo contrario el nuevo incremento salarial sera solo la palanca para continuar catapulteando los precios, alejándonos cada vez más de la esencia humanista de esta Revolución de los humildes y para los humildes.