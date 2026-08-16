Puntualizan sistema de preparación para la defensa en Encrucijada

El Consejo de Defensa Municipal, encabezado por su Presidenta Idalsis Machado Fabré y su Vicepresidenta Raquel Garcia Acosta, se reunió en Encrucijada en un contacto donde se puntualizaron elementos principales de la preparación para la defensa y la estabilidad de la economía en el municipio, y donde como elementos principales se trató la estabilidad de la economía, el control de los precios, la energía, el trabajo politico ideológico, el abasto y consumo de agua, en tiempos exigentes, que requieren la labor esmerada de todos los integrantes de las diferentes Zonas de Defensa y los Grupos economicos sociales que las integran.

También se tuvo en cuenta el control de los precios y las medidas que se tomarán contra los infractores de las disposiciones orientadas.

Además, el contacto fue propicio para el análisis y nuevas orientaciones referidas a fortalecer el sistema de salud y la vitalidad en las Zonas de defensa con que cuenta el territorio, sin descuidar los riesgos y vulnerabilidades y el enfrentamiento a los delitos.

Otro de los puntos tratados en que se llegó a acuerdos fue sobre el abastecimiento de la alimentación a los vulnerables, y las unidades productoras que asumirán este, según disposiciones del nuevo funcionamiento del Subgrupo global.

En otro momento del encuentro se chequeó ademas las deficiencias de la bancarización y los principales delitos de violaciones de las nuevas legislaciones que regulan los precios, por el aumento desmedido de estos en los establecimientos no estatales, fundamentalmente lo referente a los alimentos de primera necesidad.

En otro momento, rindieron cuenta de su gestión los Jefes de Subgrupos del Consejo de Defensa Municipal, en un espacio que tuvo como invitados activos a los directivos de Empresas y entidades del municipio.