Llama Díaz-Canel a construir colectivamente Programa de Gobierno

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, exhortó a que el estudio y análisis del Programa de Gobierno se desarrollara como ejercicio participativo y de construcción colectiva, con propuestas de la población para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, precisó el diario Granma.

Díaz-Canel intervino en la sesión ordinaria del Consejo de Estado, encabezada por Esteban Lazo Hernández, presidente de ese órgano, y con la asistencia de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro y jefe del Órgano Económico Social del Consejo de Defensa Nacional.

Marrero Cruz informó sobre el cumplimiento de medidas del Programa de Gobierno y señaló como prioridad la recuperación tras el impacto del huracán Melissa. Los miembros del Consejo de Estado evaluaron avances y pendientes en la gestión de Gobierno, la defensa y seguridad nacional, y las políticas sociales.

Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, destacó la existencia de trece políticas vigentes que se materializan en más de treinta programas sociales.

Explicó la constitución de la Comisión Nacional de Atención Integral a las Políticas Sociales, las comisiones provinciales y municipales, y el funcionamiento de grupos de trabajo en los consejos populares.

Martínez Díaz compartió acciones para fortalecer los sistemas de Salud y Educación, y actualizó sobre la implementación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.

Inés María Chapman, vice primera ministra, detalló la ejecución del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y del Programa contra el Racismo y la Discriminación Racial.

En la sesión se examinó la aplicación de directivas generales para prevenir el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Argelio Jesús Abad Vigoa, viceministro primero de Energía y Minas, informó que se encuentran sincronizados treinta y nueve de los cincuenta y un parques solares fotovoltaicos, con una generación de 735 megawatts.

Señaló que la participación de fuentes renovables se incrementó en siete por ciento durante 2025, y que se recuperan capacidades de la generación distribuida y termoeléctricas con combustible nacional.

Esteban Lazo resaltó que las comisiones parlamentarias realizaron chequeos parciales al cumplimiento de acuerdos vinculados al Programa de Gobierno, enriquecidos con visitas a comunidades, centros laborales y estudiantiles.

El Consejo de Estado aprobó ejercer la iniciativa legislativa ante la Asamblea Nacional del Poder Popular con el proyecto de ley «De reducción excepcional del actual periodo de mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular».

La propuesta busca establecer hasta un año de diferencia entre la elección de delegados municipales y la de diputados nacionales, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley No. 127 Ley Electoral, del 13 de julio de 2019.

De aprobarse, el mandato de los delegados municipales será de cuatro años y culminará en noviembre de 2026.

El Consejo de Estado quedará encargado de convocar las elecciones para la renovación periódica de la Asamblea Nacional y de las asambleas municipales del Poder Popular.