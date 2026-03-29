Judocas cubanos con cinco títulos del clasificatorio de Guatemala

Los equipos masculino y femenino de judo de Cuba se despidieron con cinco títulos de la Copa Centroamericana y del Caribe Senior de Guatemala, último torneo clasificatorio para la cita multideportiva regional de Santo Domingo 2026.

Según el Panel Informativo de la Confederación Panamericana de Judo, los 15 cubanos cerraron la actuación con 13 medallas, cinco de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, dirigidos por Julio Alderete y Boennys Chang, jefes de los entrenadores de los equipos masculino y femenino, en ese orden, y el también preparador del masculino, Antonio Becali.

Con los cinco metales dorados concluyeron Orlando Polanco, en los 66 kilogramos (kg), Andy Granda (+ 100 Kg), Dali Semanat (52 kg), Maylin del Toro (63 Kg) y Dayanara Curbelo (+78 Kg).

El botín lo completaron los dueños de preseas plateadas Iván Felipe Silva (100 kg), Yainet Coronado (48 Kg), Lianet Cardona (78 Kg), Naysdel Cardoso (90 Kg), y los bronceados Jonathan Charón (60 Kg), Marlon Herrera (73 Kg), Rubén Romero (81 Kg) y Anisleidys Ur López (70 Kg).

En el certamen guatemalteco participaron 14 países en las 14 divisiones masculinas y femeninas, con la mayor presencia en las selecciones de México, con 17 representantes, 11 hombres y seis mujeres, mientras que la mayor de las Antillas compitió con 15 (8-7), ya que dobló en los 90 kilogramos (kg) masculina.

Importante desempeño el de los cubanos, ya que de los seis eventos clasificatorios solo asistieron a este y al anterior, con sede en Panamá.

Destaca que en la Copa panameña los cubanos ganaron con seis medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce, en el Centro de Convenciones Vasco Núñez, del Hotel Panamá.

Según la ultima actualización del ranking para Santo Domingo, con los resultados de la Copa panameña incluidos, los mejores ubicados hasta el momento por Cuba son Granda, Yainet y Anisleidys, en el quinto lugar de sus respectivas divisiones.

Entre los restantes del equipo masculino sobresale Naysdel Cardoso (90 kg), en el séptimo puesto, seguido por Rubén Romero (81 kg) e Iván Felipe Silva (100 kg), ambos en el octavo, Orlando Polanco (66 kg), en el 10, Jonathan Charón (60 kg), en el 11, y Marlón Herrera (73 kg), en el 14.

La relación femenina se completa con Lianet Cardona (78 kg/6), Maylín del Toro (63 kg/7), Daili Sentmanat Despaigne (52 kg/7), Dayanara Curbelo (+78 kg/8) y Lian Benavides (57 kg/10).

Por lo programado, los discípulos de Alderete, Chang y Becali tienen planificado asistir también al Campeonato Panamericano Senior, del 18 de abril en Panamá.

Los seis campeones de Cuba en Panamá fueron Charón, Polanco (66 Herrera, Granda, Daili y Anisleudys, y con las medallas de plata terminaron Cardoso, Silva, Maylín y Lianet, mientras que con la de bronce finalizó Dayanara.

En quinto lugar -discutieron bronce- concluyeron Romero y Amado Montes de Oca (90 kg), en tanto que sin preseas cerraron Yainet y Lían.

El judo es uno de los deportes con buenas posibilidades de medallas para Cuba en la lid del verano próximo en la capital de República Dominicana.

(Tomado de ACN)