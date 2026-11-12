IRES marca pautas en CE-GESTA

En el marco del Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA) que se desarrolló en el Palacio de las Convenciones de La Habana, el proyecto IRES marcó pautas con la presentación de nueve ponencias que impulsan el desarrollo local y la sostenibilidad en los municipios de la provincia Villa Clara con incidencia del proyecto.

Las experiencias de productores trascendieron en el encuentro. Productores como Mariano, del municipio Corralillo, en su finca “El despertar”, enclavada en la comunidad San Pedro Ferrán, donde logra la integración comunitaria en la búsqueda de soluciones resilientes ante el efecto negativo del cambio climático; las iniciativas de proyecto de Mipymes y Cooperativas no agropecuarias en búsqueda de afianzar las transformaciones económicas que se impulsan en el país y la importancia de la comunicacion para visibilizar las transformaciones que ocurren en los sistemas agroforestales y silvopastoriles en el municipio de Quemado de Güines y otros territorios de la provincia, fueron compartidas en un espacio donde se articula ciencias innovación y desarrollo tecnológico.

Entre los conferencistas Frei Betto reflexionó sobre los procesos de transformación social, resaltando la importancia del sujeto en la transformación económica, el desarrollo comunitario y la participación de todos y el trabajo colectivo.