Innovaciones de neurocirujano de Villa Clara facilitan cirugías pediátricas complejas

✍️📷 Freddy Pérez Cabrera/Granma

Cientos de niños cubanos han salvado la vida gracias a la labor innovadora del doctor Ángel Serafín Camacho Gómez, especialista de segundo grado en Neurocirugía Infantil, del hospital pediátrico José Luis Miranda, de Villa Clara, quien en fecha reciente, y por tercera ocasión, ha recibido el Premio de Mayor Impacto Económico, otorgado por el Buró Nacional de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).

En esta ocasión, el doctor Camacho mereció el galardón por la creación de una pinza bipolar destinada a facilitar la electrocoagulación de la sangre dentro del cerebro y de la médula espinal; algo sin lo cual sería imposible realizar cualquier tipo de intervención neuroquirúrgica en pacientes pediátricos, explicó el prestigioso galeno.

Se trata de un aditamento diseñado por él y forjado con la ayuda de un grupo de especialistas que lo acompañan, y con el cual se suple el déficit de un instrumento que tiene un alto costo en el mercado mundial y al que Cuba no puede acceder debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Con anterioridad, el avezado especialista villaclareño había ideado un craneótomo eléctrico, cuyo costo aproximado en el mundo es de 50 000 dólares. Esta inventiva ha permitido realizar cada año alrededor de 200 craneotomías pediátricas de manera rápida, segura y eficaz.

Otra de sus innovaciones es la creación de un succionador mínimamente invasivo, diseñado para corregir depresiones craneales en neonatos y lactantes, el que posibilita elevar el hueso deprimido hasta su posición normal, con lo cual se evita tener que realizar una cirugía de gran complejidad, altamente costosa y no exenta de riesgos.

«Este succionador es puramente artesanal, y lo construimos ante el déficit existente en hospitales pediátricos y ginecobstétricos del país, con el cual se evita una intervención quirúrgica de mayor riesgo en recién nacidos o en niños de pocos años de vida», explicó el neurocirujano.

Al referir las motivaciones que lo han llevado a innovar en el campo de la salud, el doctor Camacho Gómez dijo que salvar la vida de un niño es su mayor satisfacción. Lograr que este y su familia vuelvan a sonreír es algo que no tiene precio y el mayor estímulo que puede recibir, afirmó.