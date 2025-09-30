Invictos los cubanos en el Panamericano de béisbol Sub-23

El equipo cubano de béisbol Sub-23 disfruta hoy de un merecido descanso en Panamá, luego de arrancar con dos triunfos que lo colocan en la cima de su grupo en el Campeonato Panamericano.

Los muchachos dirigidos por Danny Miranda comenzaron con fuerza al vencer 8-2 a Islas Vírgenes de Estados Unidos y ayer derrotaron 5-0 a Aruba en su segunda salida sobre el césped del estadio Justino Salinas.

En ese duelo el abridor José Ignacio Bermúdez estuvo intratable: seis entradas sólidas, apenas cuatro hits permitidos y cinco ponches. Para rematar, Yuniel Batista cerró con broche de oro al sacar los últimos outs, dos de ellos por la vía rápida.

Harold Vázquez empujó la primera carrera con un doble tempranero, y más tarde, en el sexto capítulo, un racimo de cuatro anotaciones terminó por sentenciar el partido. Entre errores de la defensa rival, un biangular de Dairon Miranda y un imparable de Yunieski Remón, la pizarra se inclinó definitivamente del lado cubano.

Ahora la tropa antillana tiene por delante un choque clave frente a Puerto Rico mañana miércoles, antes de cerrar la fase de grupos contra Bahamas el jueves.

El torneo marcha parejo: en la otra llave, Panamá también anda invicto, México debutó con victoria, Guatemala muestra balance de 1-1 y Honduras todavía no conoce el triunfo.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a semifinales, y los tres que suban al podio se llevarán de premio el boleto al Mundial de la categoría que acogerá Nicaragua en 2026.