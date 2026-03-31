Informa Cupet sobre destinos del crudo procedente de Rusia

El cargamento de crudo que llegó esta mañana al puerto de la provincia de Matanzas procedente de Rusia se refinará en el país para la obtención de diésel, fueloil, gas licuado y gasolina, informó hoy la Unión Cuba Petróleo (Cupet).

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Irenaldo Pérez Cardozo, director adjunto de la entidad, precisó que el primero de estos derivados se destinará a la generación distribuida de electricidad y a actividades esenciales de la economía.

Se producirá fueloil para las patanas y las centrales termoeléctricas de Mariel y Moa, y gas licuado de petróleo para la cocción de los alimentos de instalaciones críticas como hospitales y centros internos.

Asimismo, señaló el directivo de Cupet, «se producirá un nivel de gasolina para aliviar la actual situación con la demanda del producto».

De acuerdo con información oficial, se estima que los primeros productos terminados comenzarán a distribuirse durante la segunda quincena de abril.

Fuentes del Ministerio de Energía y Minas indicaron este martes que el cargamento del buque petrolero ruso Anatoly Kolodkin, estimado en unas 100 mil toneladas de crudo, permitirá sostener el funcionamiento del sistema eléctrico nacional y otras actividades de la economía durante un periodo aproximado de 10 días.