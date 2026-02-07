INDER adapta formato de play-offs para garantizar conclusión de campeonato nacional

En un contexto marcado por la intensificación de las medidas restrictivas que conforman el bloqueo, las cuales incluyen en esta ocasión un deliberado cerco energético destinado a afectar la vida nacional, el béisbol cubano, fiel a su cita y a su pueblo, se alista para culminar su temporada.

La máxima dirección del deporte en Cuba ha confirmado que, a pesar de los enormes desafíos logísticos y económicos que esta situación impone, la pelota continuará su curso como expresión viva de la cultura y la resistencia nacional.

No obstante, la realidad objetiva impone adaptaciones y medidas excepcionales, diseñadas específicamente para garantizar la conclusión de la campaña en curso de la manera más eficiente posible, priorizando el bienestar de los atletas y la integridad de la competencia.

El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Osvaldo Vento Montiller, ofreció los detalles de las modificaciones aplicadas a la fase final del campeonato, decisiones tomadas por la Comisión Nacional de Béisbol.

Explicó que la comisión dispuso que los duelos de semifinales Artemisa-Las Tunas e Industriales-Matanzas, aunque vayan más allá del quinto partido (como ya ocurrirá en este último), disputarán sus restantes encuentros en las actuales sedes, los estadios 26 de Julio y el Latinoamericano. Es decir, no regresarían ni al Julio Antonio Mella ni al Victoria de Girón.

Esta medida busca reducir traslados interprovinciales y concentrar los recursos disponibles.

En relación con la etapa final, se jugará en una sede neutral, con escenario en el occidente del país. Los cuatro desafíos iniciales serán sucesivos, luego un día de descanso, y de ser necesario los tres últimos en línea. Este formato compacto permite desarrollar la serie final de manera ágil y con un menor consumo de combustible y otros insumos críticos.

(Con información de Jit)