Concluye tercera prueba de crudo cubano en refinería de Santiago de Cuba

Tomado de Granma/

La Refinería de Petróleo Hermanos Díaz, en Santiago de Cuba, cerró esta semana su tercera corrida experimental con crudo nacional, un hito que sus trabajadores califican como “paso decisivo” en el camino hacia la sustitución de importaciones y la optimización de los recursos energéticos del país.

El resultado, que arroja cifras alentadoras —2 000 toneladas de nafta y 10 000 de fuel-oil—, no solo mejora los registros de las dos pruebas anteriores (marzo y mayo), sino que introduce ajustes tecnológicos clave en la manipulación de un petróleo de alta densidad, fuerte acidez y presencia significativa de azufre, según explicaron los especialistas.

Irene Barbado Lucio, directora general de la instalación, subrayó que cada ciclo de procesamiento aporta lecciones imprescindibles para el diseño de procedimientos más seguros y eficientes. “No se trata solo de cantidades —precisó—, sino de consolidar una metodología que responda a las exigencias de nuestra materia prima y que, al mismo tiempo, rinda homenaje a la visión del Comandante en Jefe, quien en 1988 impulsó la modernización de esta planta con la mirada puesta en el futuro energético de Cuba”.

En paralelo, el ingeniero Cristóbal Acosta Blanco detalló que los equipos de trabajo han centrado sus esfuerzos en proteger la integridad de las líneas de proceso, los intercambiadores de calor y los sistemas de bombeo, sometidos a condiciones extremas por la composición del crudo. “Cada corrida nos exige repensar los protocolos de mantenimiento y anticiparnos a posibles desgastes, lo que implica un aprendizaje continuo que ya estamos capitalizando para las próximas fases”, afirmó.

El componente innovador no quedó al margen. Yadira Parada Villalón, directiva de ciencia e innovación, destacó el aporte del movimiento de racionalizadores, cuyas propuestas han permitido, por ejemplo, rediseñar parcialmente la nueva estación de bombeo para garantizar un flujo más estable y reducir riesgos operacionales. “Son soluciones nacidas en la práctica diaria, que demuestran que la inteligencia colectiva es nuestro principal recurso”, enfatizó.

La confianza en la industria santiaguera la resumió Félix Torres Pérez, un veterano de 45 años en la refinería, al sentenciar que “esta planta ha sabido responder en los momentos más complejos, y hoy vuelve a demostrar que, con recursos limitados pero con voluntad y conocimiento, podemos dar pasos firmes hacia la soberanía tecnológica”.

El cierre de esta corrida no representa un punto final, sino una plataforma para las próximas etapas. Los especialistas prevén que los datos recopilados permitirán escalar el proceso y diversificar los derivados obtenidos, siempre con la premisa de aprovechar al máximo las potencialidades del crudo cubano y reducir la dependencia externa. La Hermanos Díaz, con su historia de más de medio siglo, se reafirma así como un bastión de la resistencia creativa y la apuesta por un futuro energético más autónomo.