Huracán de solidaridad de la clase obrera cubana en el oriente del país

Tras el paso del devastador huracán Melissa por el oriente de Cuba, numerosas son las muestras de solidaridad que se impulsan en todas las provincias del país desde organismos, organizaciones políticas y de masas y colectivos laborales, para apoyar la recuperación del territorio más afectado por el fenómeno meteorológico.

En ese sentido, durante el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda de este viernes, el miembro del Comité Central del Partido y Presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, Osnay Miguel Colina Rodríguez, explicó que «en las sedes municipales y provinciales de la organización, en las sedes de los sindicatos, se han recibido numerosas muestras de solidaridad del pueblo para con sus hermanos damnificados».

«Melissa ha golpeado duro a nuestra gente, pero con esa misma fuerza ha sido la respuesta de cada cubano acostumbrado no a compartir lo que le sobra, sino lo que tiene», expresó Colina Rodríguez.

A ello se suman las decenas de brigadas que desde todas las provincias del país ya se han ido incorporando a las tareas de recuperación en infraestructura a clave como la de generación eléctrica o telecomunicaciones.

«Ha sido una jornada intensa, y desde los sindicatos continuamos en permanente acompañamiento, no solo para canalizar todos estos donativos y hacerlos llegar al lugar más indicado, también para velar por la más adecuada atención a todos esos hermanos que dejaron su hogar y sus situaciones personales para tender su mano a los compatriotas del oriente, en un proceso que será duro, pero del que, como tantas veces, saldremos victoriosos», concluyó.

✍️Mariley García y Oscar Salabarría