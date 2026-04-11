Participó General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá en el Día Nacional de la Defensa en Villa Clara

En la Zona de Defensa de Jibacoa, perteneciente al municipio de Manicaragua, se desarrollaron este viernes las principales actividades del Día Nacional de la Defensa en la provincia de Villa Clara.

Aquí, el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, recibió información sobre el funcionamiento de los servicios vitales del territorio y su capacidad defensiva.

Igualmente, presenció ejercicios tácticos de las Brigadas de Producción y Defensa, las Unidades de las Milicias de Tropas Territoriales y Unidades Regulares, acompañado por Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial y el General de Brigada, Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar.

Una de las principales acciones incluyó un simulacro de ataque marítimo desde una lancha enemiga en las aguas del lago Hanabanilla, neutralizado por las brigadas de combatientes ubicadas en el mayor embalse intramontano del país.

Al concluir la jornada, junto a una representación del pueblo de Manicaragua, el presidente del Consejo de Defensa Municipal, Amaury Rodríguez Linares, reiteró la voluntad inclaudicable de los villaclareños, vencedores de dificultades y obstáculos, como nos calificó el Comandante en Jefe Fidel Castro, de continuar, desde el centro de la isla, de pie y combatiendo.