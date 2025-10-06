Conmemoran en Camajuaní el aniversario 49 del Crimen de Barbados

Las máximas autoridades del partido y el gobierno presidieron en Camajuaní el acto político de homenaje al Crímen de Barbados.

Trabajadores del deporte en Camajuaní, junto a estudiantes de las diferentes enseñanzas y una representación de los organismos políticos y de masas del municipio, rindieron homenaje a los mártires del Crímen de Barbados en el aniversario 49 del horrendo sabotaje.

Luis Costales González, profesor principal del deporte en el combinado Tercer Congreso del Partido, habló en nombre de sus compañeros, ratificando la decisión de condenar todo acto terrorista que ocurra en cualquier parte del mundo.

Costales destacó que en el horrendo sabotaje al vuelo 455 de Cubana de Aviación, perdieron la vida 73 pasajeros, entre ellos 24 atletas de esgrima que regresaban a la patria con las medallas de oro ganadas en el Campeonato Centroamericano y que hoy constituyen inspiración para los jóvenes que escogen el camino del deporte.

Durante el acto se evocó la necesidad de mantener viva la memoria histórica y continuar enfrentando con la verdad, las campañas que pretenden distorsionar la realidad de Cuba ante el mundo.