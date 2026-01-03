Exigen fe de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió al Gobierno de Estados Unidos prueba de vida del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores, tras el ataque perpetrado en la madrugada de este 3 de enero.

Rodríguez informó que las autoridades venezolanas desconocen el paradero del mandatario de la nación sudamericana y su esposa.

En el contexto de esa agresión, llamó a la unión nacional y aseguró que ningún gobierno exterior dará órdenes en Venezuela.

Tras los ataques, el presidente de EE. UU., Donald Trump reconoció en sus redes sociales la autoría, en colaboración con fuerzas del orden estadounidense, de las maniobras militares contra la población civil y objetivos militares en territorio venezolano.

Nadie va a vulnerar el legado histórico de nuestro padre fundador Simón Bolívar, ratificó la Vicepresidenta Ejecutiva.

Por otra parte, llamó al pueblo en su conjunto a defender lo más sagrado, que es el derecho a la independencia, al futuro, sin tutelajes de potencias extranjeras.

Asimismo, convocó a proteger los recursos naturales, que se sabe, son blanco del interés del imperio.

El presidente sabía que el Gobierno de EE. UU. es capaz de poner en riesgo la paz nacional y regional, insistió Delcy Rodríguez, quien además, acusó a Washington de irrespetar la soberanía, la tranquilidad y la paz ciudadana.