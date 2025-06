Estados Unidos e Israel socavaron credibilidad de la OIEA al utilizar información de la organización para planificar ataques a Irán

EE.UU. e Israel han socavado la credibilidad del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al utilizar la información de la organización para planificar ataques contra instalaciones nucleares iraníes, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

«Se pone en tela de juicio la confianza en el sistema global de verificación del organismo, que se utilizó como fuente de información para planificar los bombardeos», indicó este jueves a la prensa. «Son precisamente EE.UU. e Israel los responsables del enorme perjuicio causado a las actividades del OIEA, por mucho que intenten culpar de todos los males a Teherán», subrayó.

«Ataque al régimen mundial de no proliferación nuclear»

La vocera enfatizó que el hecho de que «las instalaciones nucleares iraníes, controladas por el OIEA, se hayan convertido en blanco de misiles estadounidenses e israelíes constituye un desafío abierto» al sistema de no proliferación nuclear.

«Es importante destacar que no se trata solo de una agresión no provocada contra un Estado soberano, sino también de un ataque al régimen mundial de no proliferación nuclear, cuya base es el Tratado de No Proliferación Nuclear», dijo Zajárova, calificando de «ilegales» las acciones de Israel y EE.UU.

«Gran preocupación en todo el mundo»

Asimismo, señaló que el intento de Tel Aviv y Washington de «usar la fuerza bruta para limitar los derechos legales de Teherán a tener un programa nuclear civil ha causado, como era de esperar, una gran preocupación en todo el mundo».

Agregó que lo demostró «una serie de reuniones de emergencia celebradas en las últimas 2 semanas por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Junta de Gobernadores del OIEA».

Al mismo tiempo, apuntó que los intentos de justificar los ataques con «supuestas amenazas que provienen del programa nuclear iraní son absolutamente infundados», lo que confirman las repetidas declaraciones de los dirigentes del OIEA sobre «la ausencia de indicios de actividades nucleares militares» en la nación persa. «Esperamos que el organismo no se retracte de estas evaluaciones por motivos coyunturales o bajo la presión de determinados países», concluyó.

Suspensión de la cooperación entre Irán y el OIEA

Por su parte, el Parlamento iraní aprobó esta semana un proyecto de ley para suspender la cooperación con el organismo. «El OIEA ni siquiera condenó formalmente el ataque contra las instalaciones nucleares iraníes, por lo que ha perdido su credibilidad internacional», afirmó Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, también aseveró que Teherán no tiene planes de permitir visitas del organismo a sus instalaciones. «La presencia de inspectores también debe examinarse cuidadosamente, para determinar si cumple con las disposiciones de la ley aprobada por la Asamblea Consultiva Islámica», recordó.

Por su parte, el director general del OIEA, Rafael Grossi, subrayó que Teherán tiene la «obligación de cooperar». Declaró que la cooperación del país persa con el organismo «no es un favor, es una obligación jurídica mientras Irán siga siendo firmante del Tratado de No Proliferación».

