Espectáculo humorístico musical en Manicaragua

En Manicaragua, el Museo Municipal de Historia recibió la presentación del espectáculo humorístico musical Alex, el hijo de Tuta, como propuesta veraniega.

Desde una estructura coherente, con alternancia de segmentos musicales y chistes encadenados, transcurrió la propuesta conciliada por la Sectorial de Cultura del Municipio en que intérpretes y artista humorístico proporcionaron ritmo y conexión con el público.

Estas condiciones resultan efectivas si de actividad cultural se trata. Pero no debe soslayarse otros principios como la calidad y cumplimiento de los estándares profesionales y artísticos, máxima de toda presentación cultural, y en el caso del humor como manifestación de lo cómico, categoría de valoración estética, todo espectáculo debe ir más allá de lo gracioso o si hizo reír, sino también desde la ironía, sátira inteligente y originalidad, ha de ofrecer mirada fresca sobre temas recurrentes, contextualizados, lograr la reflexión de la audiencia mientras ríe, potenciar el mensaje hacia la corrección y no quedarse en lo efectista, así como dejar una huella memorable para el mejoramiento humano, porque el humor es algo muy serio.

Cómo se construyó el producto artístico, sus contenidos, intención estética e impacto constituye medidor de toda propuesta cultural que sí tiene momento fijo.

La noche de humor y música en la institución cultural manicaragüense resultó no solo entretenida, sino también un espacio para aprovecharlo a favor de la apreciación artística y mover ciertos estereotipos en el gusto estético que no es inmóvil, estático, sino dinámico y educable.