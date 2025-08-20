El atletismo impulsa a Cuba en Asunción

na intensa tormenta amagó con diluir las celebraciones en esta ciudad, pero ni eso pudo impedir que la delegación continuara ensanchando, desde el atletismo, su senda dorada en los ii Juegos Panamericanos Junior.

Con un grito de liberación, ese que permite soltar toda la adrenalina acumulada, se despidió el decatlonista Josmi Sánchez del estadio del Parque Olímpico Paraguayo.Gracias a su enorme esfuerzo llegó uno de los dos títulos cubanos en la jornada, que se comenzó a forjar un día antes, bajo condiciones muy diferentes a las de este martes, que estuvieron cerca de forzar la postergación del programa.

Josmi fue capaz de imponerse a cualquier contratiempo para sumar los 7 550 puntos que sustituyeron al antiguo tope para el certamen. Y aunque solo en los 110 metros con vallas (14.45 segundos) consiguió superar una marca personal, resultó tan estable su desempeño que bastó para relegar al venezolano Carlos Córdoba (7 393) y al chileno Max Moraga (7 304) a los restantes puestos del podio.

«Siempre dije que venía a ganar el oro y no una medalla de otro color. Misión cumplida, aquí estamos para el pueblo, para mi país, para mi deporte», sentenció, poco después de la agotadora carrera final de 1 500 metros.

Antes había llegado otro cetro con sabor cubano, por intermedio del saltador de longitud Aniel Molina, inalcanzable desde su segundo salto de 7,95 metros. Si bien no se cumplieron sus expectativas, no faltaron las ganas de hacerlo mejor

–de ahí la cantidad de foul–, algo loable atendiendo a las difíciles circunstancias que impusieron el frío y la lluvia constante.

Más allá de los dos premios quedaron otras faenas destacables en la jornada, como la excelente marca de Jocelyn Echazábal (12.95 segundos) en los 100 metros con vallas, que además de mejorar su tope personal y una nueva plusmarca para el evento, dejó la certeza de que al atletismo cubano le resta mucho que mostrar en esta justa.