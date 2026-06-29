Tomado de Cubadebate /

Durante una entrevista en el programa radial Cats Roundtable, en 77 WABC, el jefe de la Misión de Cuba en Naciones Unidas, Ernesto Soberón, reiteró la disposición del Gobierno de de La Habana a establecer un diálogo bilateral, serio y civilizado con Estados Unidos, basado en el respeto y en la posibilidad de abordar las diferencias sin imposiciones ni agresiones.

Cuba plantea una agenda de trabajo que permita avanzar en áreas de interés común como la migración, la lucha contra el tráfico de drogas, la salud, las oportunidades de negocios e inversión y otros espacios de cooperación que pueden beneficiar a ambos pueblos, señaló el diplomático cubano.

“El mensaje es claro: Cuba defiende su soberanía, pero también apuesta por la paz, la convivencia y la cooperación entre países vecinos con profundos lazos históricos, culturales y humanos”, subrayó el representante cubano en Naciones Unidas.