Conquistamos nuestra independencia y estamos decididos a defenderla

«El gobierno de EE. UU. deja claro que no renuncia a sus ambiciones de dominación sobre Cuba», aseveró el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por medio de x.

«Es bueno recordar -dijo- que los cubanos alcanzamos desde el 1° de enero de 1959 nuestra verdadera independencia y estamos decididos a defenderla», ratificó.

En la propia red social el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó «toda amenaza relacionada con ambiciones de EE. UU. hacia Cuba».

Por medio de la red social x, el Canciller afirmó: «Nuestra costa está llena de hermosas playas, pero también hay picos de piedra caliza afilados como navajas».

Agregó que es «un entorno inhóspito para aquellos que llegan a nuestras costas con propósitos hostiles y sed de dominación».

Ambos pronunciamientos se producen luego de una nueva amenaza de la administración republicana. Este viernes, durante un mitin en Fort Myers, Florida, el presidente estadounidense, Donald Trump, usó otra vez la intimidación a la Isla como arma ante la comunidad miamense, donde se concentra el voto cubanoamericano, que necesita de su lado a las puertas de las elecciones de medio tiempo, a realizarse el próximo 3 de noviembre.