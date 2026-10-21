Criterio Compartido: la agenda la construye el pueblo

En la tercera emisión de “Criterio Compartido”, espacio que tiene lugar en miércoles alternos en la frecuencia de Radio Rebelde, el pueblo delineará una vez más el diálogo con Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, y la periodista Bárbara Betancourt.

El intercambio será difundido, además de por Radio Rebelde, a través de las plataformas de la Presidencia de Cuba y la cadena de la radio nacional en el icónico programa Haciendo Radio desde las 7:15 am.

¿Cómo se identifican y atienden las personas y familias en situación de vulnerabilidad? ¿Qué respuestas reciben a sus problemas? Estas serán algunas de las preguntas centrales del programa para la ocasión en la que se busca, además, retroalimentar la agenda gubernamental con las inquietudes, quejas e historias de la ciudadanía.

Igualmente, se dará seguimiento a las llamadas de la población, incluido el caso de Judith, una madre que solicita apoyo para cuidar a su hijo con discapacidad.

Se abordarán también las gestiones realizadas ante otros planteamientos ciudadanos y la atención específica que han recibido estos.

Según la previsión, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi, participará en el intercambio para explicar los mecanismos de atención y las acciones del Estado en este sentido.

El espacio también abordará el impacto del bloqueo estadounidense sobre los sectores más vulnerables y la próxima votación en Naciones Unidas de la resolución cubana que año tras año insta a su levantamiento y que tradicionalmente recibe el apoyo abrumador de la comunidad internacional.