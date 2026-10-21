Díaz-Canel denuncia las presiones y chantajes de Estados Unidos para modificar el voto contra el bloqueo en la ONU

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció en la tercera emisión de Criterio Compartido, por Radio Rebelde, la participación de Orlando Gutiérrez Boronat en un evento organizado por Washington en Naciones Unidas y las presiones diplomáticas estadounidenses para conseguir cambios de voto, abstenciones o ausencias durante la votación del próximo 28 de octubre.

PALABRAS TEXTUALES DEL PRESIDENTE MIGUEL DÍAZ-CANEL:

«Es el colmo de la desfachatez que se haya presentado ahí a Orlando Gutiérrez Boronat, a quien el propio canciller Bruno (Rodríguez) ha señalado como un conocido terrorista y estafador, y que está incluido en la lista nacional de personas vinculadas al terrorismo que compila el gobierno cubano. Y está acusado en Miami de apropiarse de fondos federales destinados a la subversión contra la isla. Esto es lo que presenta Estados Unidos como un “experto”.

Cuando un gobierno como el de los Estados Unidos tiene que acudir a estos personajes y a estas prácticas bochornosas, demuestra que no tiene la razón. Y lo otro está claro: fue un acto para desviar la atención contra el respaldo que recibe Cuba en la comunidad internacional.

Esta farsa solo es una cara visible de una campaña más amplia de hostigamiento diplomático que ha estado ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos en estos días. Es como lo explicó Bruno, el frenético despliegue de Washington para, con presiones y chantajes encabezados por su secretario de Estado, obligar a jefes de Estado y de gobierno a cambiar su voto histórico a favor de Cuba. Y sabemos que hay gente que va a cambiar el voto porque se acobarda ante las presiones de Estados Unidos.

Pero también este comportamiento aberrante es la mejor prueba del aislamiento que tiene Estados Unidos. Pero esperemos que el día 28 se vote por la verdad y contra el bloqueo y a favor del pueblo cubano. Estamos seguros de que seguiremos teniendo el acompañamiento de la comunidad internacional aunque Estados Unidos con las presiones pueda mover algunos votos a la abstención, porque están diciendo: bueno, aunque sea abstención.

O a otros le van a pedir que salgan de la sala. Otros van a salir de la sala para no tener compromiso. Y es como votar con Dios y con el diablo. No voté contra ti, pero tampoco contigo. Pero tampoco te favorecí y quedé bien frente a las presiones que les hacen».