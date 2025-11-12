Constató Primer Ministro avances de la recuperación en Granma

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, constató hoy los avances en las labores de recuperación en Granma, una de las provincias severamente afectadas en el oriente del país por el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre último.

Acompañado de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma, y Yanetzy Terry Gutiérrez, gobernadora, Marrero Cruz recorrió comunidades del municipio de Cauto Cristo, informó el Gobierno cubano en la red social X.

Según el reporte, Marrero Cruz llegó hasta las comunidades de Paso Viejo y El Recreo, fuertemente afectadas por las inundaciones, donde los principales estragos de Melissa se evidencian en daños parciales en las viviendas y la agricultura, y la pérdida considerable de bienes personales.

Allí, el Primer Ministro cubano habló del gran movimiento de solidaridad que se ha organizado dentro y fuera del país, indagó por el restablecimiento de los servicios vitales, por el procedimiento para la distribución de los recursos e insistió en acercar todos los trámites a la comunidad.

Llamó a actuar con unidad, colaboración, mucha sensibilidad, con la participación de todos, y a tomar medidas racionales con los recursos disponibles.

Estamos vivos, eso es lo más importante, y la Revolución no dejará a nadie desamparado, aseguró el Primer Ministro.

Antes, la gobernadora explicó al jefe de Gobierno que se mantiene la vigilancia a todos los embalses del territorio granmense, actualmente al 76 por ciento (%), a partir de las lluvias de las últimas horas, y se habían protegido, ante el peligro de los vertimientos, poco más de 140 personas de la zona de Yara.

Unas cuatro mil 264 viviendas resultaron afectadas en Granma por el embate del huracán Melissa, sobre todo techos y pisos, unido a los daños ocasionados en la infraestructura vial y la agricultura.

Terry Gutiérrez precisó que el servicio eléctrico se ha restablecido al 83.74 % y todavía permanecen protegidas 653 personas.