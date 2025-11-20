Ayuda solidaria a las provincias orientales

Los habitantes del municipio Encrucijada, realizan donaciones solidarias a los pobladores de las provincias orientales, las que fueron azotadas por los embates del Huracán Melissa

Graciela Díaz Domínguez, responsable del Grupo Trabajo Comunitario en el Consejo Calabazar de Sagua, declaró: “Estamos muy orgullosos de lo poquito que tenemos compartirlo, como otras veces que hemos sufrido nosotros las catástrofes, lo han hecho otras provincias y otras regiones, y por ello los pobladores de Calabazar de Sagua lo hacemos con tanto amor y cariño y con todo el corazón para ellos, que se lo merecen”.

La ayuda solidaria se agrupa en varios puntos del territorio como son las escuelas, la entrada de la casa de Cultura «Onelio Jorge Cardoso», de la Comunidad Calabazar de Sagua, el local de la Federación de Mujeres Cubanas y otros desde donde parten las contribuciones a la ciudad de Santa Clara y de ahí hacia las zonas orientales de Cuba.

Leticia Delgado González, jefa de Vigilancia del Buró Provincial de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), destacó la solidaridad del pueblo ante el desastre natural ocurrido en esas regiones.

Yo pienso que eso demuestra aún más que Cuba y los cubanos son solidarios, son hermanos, no solo del Oriente sino de todo el mundo.

Ya son varios los envíos de los habitantes de Encrucijada, una contribución a sus compatriotas, los que emprenden la recuperación en un momento en que en toda la nación se atraviesan dificultades económicas, mas con el apoyo solidario de las otras provincias y convencidos de que no están solos.