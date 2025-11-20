✍🏻Aimeé Díaz Quesada

📸Cortesía DAAFAR

El silbido de sus rotores se convirtió en el sonido de la esperanza para 164 personas atrapadas por la furia del Huracán Melissa.

Diecinueve pilotos de Villa Clara fueron reconocidos este jueves tras una misión de rescate que los llevó, durante 29 horas de vuelo intenso, sobre los paisajes devastados de Holguín, Guantánamo y Granma.

Con cada arriesgada maniobra, desafiando los elementos para llegar a comunidades aisladas, demostraron que la valentía es un acto de servicio.

Los hombres regresan con la mayor de las satisfacciones: el deber cumplido. No son héroes de discursos, sino de acciones concretas; fueron ellos quienes evacuaron a niños, embarazadas y enfermos, ganándose no solo una condecoración, sino el cariño y el agradecimiento eterno de un pueblo al que tendieron la mano desde el cielo.