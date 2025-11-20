Cargando ahora
La valentía es un acto de servicio

IMG 20251120 WA0071

✍🏻Aimeé Díaz Quesada

📸Cortesía DAAFAR

El silbido de sus rotores se convirtió en el sonido de la esperanza para 164 personas atrapadas por la furia del Huracán Melissa.

IMG-20251120-WA0089-300x142 La valentía es un acto de servicio

Diecinueve pilotos de Villa Clara fueron reconocidos este jueves tras una misión de rescate que los llevó, durante 29 horas de vuelo intenso, sobre los paisajes devastados de Holguín, Guantánamo y Granma.

IMG-20251120-WA0084-300x142 La valentía es un acto de servicio

Con cada arriesgada maniobra, desafiando los elementos para llegar a comunidades aisladas, demostraron que la valentía es un acto de servicio.

IMG-20251120-WA0093-300x138 La valentía es un acto de servicio

Los hombres regresan con la mayor de las satisfacciones: el deber cumplido. No son héroes de discursos, sino de acciones concretas; fueron ellos quienes evacuaron a niños, embarazadas y enfermos, ganándose no solo una condecoración, sino el cariño y el agradecimiento eterno de un pueblo al que tendieron la mano desde el cielo.

 

IMG-20251120-WA0073-300x138 La valentía es un acto de servicio

