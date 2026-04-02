Arlen López, Saidel Horta y Alejandro Claro pelearán en España

El bicampeón olímpico Arlen López junto a Saidel Horta y Alejandro Claro pelearán el 1 de mayo en un cartel profesional de boxeo en Palma de Mallorca, España.

El pluma Horta, subcampeón universal de Taskent 2023, buscará su segundo éxito consecutivo de ese tipo cuando se las vea con el venezolano Fernando José Toro, quien acumula 11 éxitos (9 KOs) y tres derrotas (2 KOs), según reflejó la publicación deportiva Jit.

Claro, doble medallista de bronce mundial, también intentará repetir la alegría de su incursión precedente, en la división mosca ante el colombiano Edinson Martínez, en cuyo palmarés aparecen 15 triunfos (12 KOs), siete fracasos (5 KOs) y tres empates.

El presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, explicó que ambos duelos serán a ocho asaltos, y precisó que aún no se oficializó el oponente del súper mediano Arlen López, igualmente invicto como profesional (6-0).

Dijo Puig que se valoran propuestas de conjunto con Agon Sports, promotora que gestiona la presencia del equipo de los Domadores de Cuba en esos circuitos.

El federativo recordó que el 24 de abril Erislandy Álvarez, Lázaro Álvarez y Yusnier Sorsano combatirán a 10 actos en Santiago de Chile, en cartel de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Erislandy (63,5 kg), monarca olímpico de Paris 2024, se las verá con el panameño José Núñez (17-0-2) en una tercera defensa de la faja continental latinoamericana.

Lázaro (61,3 kg), triple rey del orbe y bronce olímpico, también expondrá su imbatibilidad (10-0) cuando cruce golpes con el brasileño Jackson Furtado, en busca de ratificar por cuarta ocasión el liderazgo continental americano.

Sorsano (69,8 kg) defenderá el título Federlatin contra el argentino Jonathan Wilson Sánchez (26-8-1).

Puig consideró posible que el cubano Julio César La Cruz y el ruso Muslim Gadzhimagomedov peleen el 9 de mayo por la faja absoluta de la categoría súper crucero de la AMB.

Sería a 12 asaltos, en Rusia, con Julio César convertido en el primer exponente de la federación cubana involucrado en un compromiso de ese rango, lo que constituiría un importante acontecimiento, explicó el directivo.

La Cruz venció al euroasiático en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero este se desquitó dos años después como anfitrión en una Noche de Campeones de la IBA.