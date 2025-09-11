ACTUALIZACIÓN RESTABLECIMIENTO DEL SEN
11/9/2025 – 8:00 AM
💡| POTENCIA ACTUAL: ~1000 MW generando.
Occidente → Oriente
Mariel:
Unidad 8 en servicio.
Unidad 6 en arranque (≈90-100 MW).
Santa Cruz del Norte: las 2 unidades disponibles ya en servicio.
Antonio Guiteras (Matanzas): en proceso de arranque.
Céspedes (Cienfuegos): unidad 3 próxima a sincronizar.
Nuevitas (Camagüey): las 2 unidades ya en servicio.
🔌| OBJETIVO INMEDIATO: enlazar los dos sistemas principales:
Sistema 1: de Mariel a Guiteras.
Sistema 2: de Matanzas a Holguín.
Una vez conectados la cobertura nacional será casi total.
🏭 PRÓXIMOS PASOS
Meta del día: extender el servicio hasta Pinar del Río (occidente) y Guantánamo (oriente).
🛠️ MICROSISTEMAS
Durante la noche siguieron operando.
Se van integrando al sistema mayor en la medida que se restablece la red.
Ya quedaron incorporados los microsistemas de Matanzas y Holguín.
Persisten aún en Pinar del Río, Artemisa, Granma, Santiago y Guantánamo.
✅ CONCLUSIÓN
El país pasó de un apagón total (0 MW) a 1000 MW en menos de 24 horas ⚡.
El sistema avanza hacia la unificación nacional enlazando occidente y centro con oriente.
Restan por reconectar Pinar del Río, Artemisa, Granma, Santiago y Guantánamo.
El proceso entra en fase conclusiva: objetivo → recuperar el servicio eléctrico completo en el transcurso del día.
ℹ️| Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Cuba.
✨Fuente de la información: Presidencia Cuba. Perfil en la red social Facebook.
