ACTUALIZACIÓN RESTABLECIMIENTO DEL SEN

11/9/2025 – 8:00 AM

💡| POTENCIA ACTUAL: ~1000 MW generando.

Occidente → Oriente

Mariel:

Unidad 8 en servicio.

Unidad 6 en arranque (≈90-100 MW).

Santa Cruz del Norte: las 2 unidades disponibles ya en servicio.

Antonio Guiteras (Matanzas): en proceso de arranque.

Céspedes (Cienfuegos): unidad 3 próxima a sincronizar.

Nuevitas (Camagüey): las 2 unidades ya en servicio.

🔌| OBJETIVO INMEDIATO: enlazar los dos sistemas principales:

Sistema 1: de Mariel a Guiteras.

Sistema 2: de Matanzas a Holguín.

Una vez conectados la cobertura nacional será casi total.

🏭 PRÓXIMOS PASOS

Meta del día: extender el servicio hasta Pinar del Río (occidente) y Guantánamo (oriente).

🛠️ MICROSISTEMAS

Durante la noche siguieron operando.

Se van integrando al sistema mayor en la medida que se restablece la red.

Ya quedaron incorporados los microsistemas de Matanzas y Holguín.

Persisten aún en Pinar del Río, Artemisa, Granma, Santiago y Guantánamo.

✅ CONCLUSIÓN

El país pasó de un apagón total (0 MW) a 1000 MW en menos de 24 horas ⚡.

El sistema avanza hacia la unificación nacional enlazando occidente y centro con oriente.

Restan por reconectar Pinar del Río, Artemisa, Granma, Santiago y Guantánamo.

El proceso entra en fase conclusiva: objetivo → recuperar el servicio eléctrico completo en el transcurso del día.

ℹ️| Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Cuba.

✨Fuente de la información: Presidencia Cuba. Perfil en la red social Facebook.