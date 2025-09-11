Persiste compleja situación electroenergética en Villa Clara; priorizan restablecimiento paulatino

El Director General de la Empresa Eléctrica en la provincia, Ing. Eduardo Pérez Reyes, informó este jueves sobre una compleja situación en el suministro de energía que mantiene a la mayoría de los circuitos sin servicio.

De acuerdo con el directivo, la provincia se encuentra operando con una capacidad extremadamente limitada. «En estos momentos, Villa Clara solo dispone de 30 Megawatts (MW) para brindar servicio», explicó Pérez Reyes. Esta insuficiencia ha resultado en que solo 37 de los más de 160 circuitos en el territorio cuenten con energía en la mañana de hoy.

El reporte oficial detalla que municipios como Corralillo permanecen completamente sin servicio, mientras que en Manicaragua solo se pudo alimentar la línea del circuito 332 durante la madrugada. En ese periodo, se logró servir a 40 circuitos con 67 MW, pero la disponibilidad de generación disminuyó con el inicio de la mañana.

Pérez Reyes aclaró que Villa Clara está enlazada al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). «En la medida de la disponibilidad de generación que se brinde a nivel nacional, el servicio se restablecerá de forma paulatina», aseguró.

El plan de restablecimiento priorizará los circuitos que no recibieron electricidad durante el horario nocturno.

La Empresa Eléctrica provincial mantiene monitoreo constante de la situación y actualizará a la población sobre la evolución del servicio.

✍🏻Página Empresa eléctrica Villa Clara en Facebook

https://www.facebook.com/share/p/1Ax6fHdGXg/