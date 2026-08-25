Vegueros de Villa Clara cumplen su plan de producción de tabaco

✍️📷Jesús Álvarez López/CMHW

Por primera vez en la historia, los vegueros de Villa Clara lograron cumplir su plan de producción, al acopiar un total de 1758 toneladas de tabaco, actividad que aún no ha concluido.

La gran noticia se conoció durante el inicio de la riega de semillas para asegurar las posturas de la próxima campaña en la finca del joven productor Guillermo Pérez, de Placetas, municipio que marcha a la vanguardia de la importante rama en la provincia.

Resulta válido aclarar que Villa Clara logró producciones superiores en décadas precedentes, pero incluso en la campaña 1985-86 en que estableció récord de producción con 147 mil quintales, no se logró satisfacer el plan técnico económico.

En la pasada campaña los vegueros de la provincia lograron superar por primera vez el rendimiento de una tonelada por hectárea y el volumen acopiado permite asegurar que ese récord también será superado.

Durante el breve acto efectuado en la finca del productor y que presidió Carlos Amaury Figueredo Yumar, miembro del Buró Provincial del Partido, se conoció además que se lograron superar los 350 mil manojos de capas para la exportación, 125 mil más que en la campaña anterior, resultado jamás alcanzado con anterioridad.

Desde el punto de vista económico, la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella, ha logrado ventas hasta la fecha que superan los mil millones de pesos, 350 millones más que en igual periodo del año anterior.

Para la venidera campaña el compromiso es plantar mil 800 hectáreas en Villa Clara y otras cien hectáreas en la hermana provincia de Cienfuegos, cuyo cultivo será atendido en lo adelante por la Empresa La Estrella y llegar a las 2 mil toneladas.

Próximamente publicaremos una entrevista con su director Antonio Subí Pérez, quien ha logrado junto a su equipo de trabajo, tan importante éxito productivo en el principal renglón exportable de la agricultura cubana.