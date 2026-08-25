El nuevo curso escolar y sus desafíos 

El inicio del curso escolar 2026-2027 en Cuba, previsto para el 1 de septiembre, llega en medio de un escenario particularmente adverso, marcado por un brutal cerco económico, serias limitaciones de combustible y por las dificultades que atraviesan numerosos sectores de la sociedad. Sin embargo, una vez más, la educación se dispone a abrir sus puertas con la convicción de que enseñar y formar a las nuevas generaciones constituye una prioridad irrenunciable.

Los centros educativos afrontan importantes retos para garantizar su funcionamiento cotidiano. Las actual crisis energética incide en el transporte, la movilidad y funcionamiento de diversas actividades necesarias para el desarrollo normal de la vida escolar. A ello se suman las dificultades relacionadas con los alimentos, los uniformes escolares, los materiales docentes y otros recursos indispensables para la actividad educativa, carencias que no pueden ignorarse y que obligan a redoblar esfuerzos, buscar alternativas y aprovechar cada recurso disponible con responsabilidad y creatividad.

En medio de estas circunstancias, las escuelas cubanas vuelven a convertirse en espacios donde la voluntad puede más que las dificultades. Cada aula representa el compromiso de enseñar y educar a nuestros niños y adolescentes.

En esa tarea, los maestros ocupan un lugar esencial. Su entrega, vocación y capacidad creadora serán nuevamente herramientas decisivas para enfrentar los obstáculos y buscar alternativas para brindar una educación con calidad.

Nuestros educadores han demostrado históricamente que su labor no depende únicamente de los recursos disponibles, sino también de su sensibilidad, preparación, compromiso y profunda responsabilidad ante sus alumnos.

En el actual escenario, la familia cubana tendrá igualmente un papel fundamental. En cada hogar habrá que asumir con responsabilidad los retos de este curso, tarea que no será fácil para una familia que enfrenta agotadoras jornadas de apagones y numerosas carencias. Aun así no podrá faltar el acompañamiento permanente hacia los hijos y los vínculos estrecho con la escuela.

Este curso escolar será nuevamente expresión de la grandeza y el patriotismo de los cubanos. Será también una oportunidad para demostrar que educar continúa siendo una de las formas más nobles de construir el futuro y de defender, desde las aulas, los valores que identifican a la nación

La educación necesita hoy más que nunca de la solidaridad, la cooperación y comprensión de todos. Compartir recursos, cuidar los materiales, preservar las instalaciones, respetar a los maestros y apoyar a quienes más lo necesitan, son acciones que contribuyen a que ningún estudiante quede atrás por circunstancias ajenas a su voluntad.

En Villa Clara ya se últiman los detalles para iniciar este 1° de septiembre la fiesta del saber, dónde la magia de nuestros maestros convertirá cada escuela y cada aula en el sitio ideal para soñar y aprender.

El curso escolar 2026-2027 será una nueva prueba de lucha, resistencia y compromiso, donde las limitaciones serán la bujía para hallar soluciones y hacer de la voluntad colectiva el principal recurso para avanzar.