Trabajadores quemadenses discuten Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo

El Anteproyecto de Ley del nuevo Código de trabajo ya se somete a debate en los colectivos laborales del Municipio de Quemado de Güines. El proceso de consulta con los trabajadores quemadenses se realizará en 68 asambleas de trabajadores, extendidas hasta el venidero 30 de noviembre con la participación activa de más de tres mil trabajadores de los diferentes sectores, incluyendo los trabajadores no estatales y otras formas de gestión. Por el sector de la Salud Pública, en el municipio de Quemado de Güines, inició el proceso presidido por Osmel Pérez Negrín, diputado al parlamento cubano, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular quien además participó en condición de jurista, junto a representantes de la CTC entre otros invitados.

Después de un detallado análisis del documento, se suscitó el proceso de debate del anteproyecto que busca ampliar las directrices laborales de los trabajadores y atemperar el código a la realidad Cubana. Entre las dudas que se vertieron sobre la nueva legislación, sobresalió la contratación de la fuerza laboral, el trabajo a distancia, los derechos laborales, el trabajo autónomo y el principio de capacidad demostrada entre otras opiniones y modificaciones que trazan pautas par enriquecer la nueva disposición normativa del Código.