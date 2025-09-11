Celebraron en Santa Clara aniversario 25 de las Brigadas de Trabajadores Sociales

✍🏻 Arlett Águila Cordero

En Santa Clara se celebró este de septiembre el aniversario 25 de la creación de las Brigadas de Trabajadores Sociales en Cuba, iniciativa fundada con el objetivo de atender a sectores vulnerables de la población y apoyar en tareas de impacto social.

La conmemoración reunió a representantes de diversas instituciones del territorio, en un acto donde se reconoció la labor desempeñada por quienes durante más de dos décadas han acompañado procesos de transformación comunitaria, el trabajo con personas en situación de desventaja, la atención a jóvenes y familias, así como su apoyo en momentos de contingencias sociales y sanitarias.

En la jornada fueron condecorados los trabajadores sociales más destacados, junto a organismos e instituciones que han respaldado su labor, entre ellos el Ministerio del Interior, los órganos de menores de esa institución, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Dirección Provincial de Educación, la de Salud, la Fiscalía y la Federación de Mujeres Cubanas.

De igual forma, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas, el Gobierno, el Partido y la propia organización entregaron reconocimientos especiales por la entrega y los resultados alcanzados durante estos 25 años.