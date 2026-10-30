Lealtad y amor en el cumplimiento del deber 

Vinco y Volko son ejemplos de cuánta lealtad y amor puede existir entre un hombre y su cachorro.

Así lo refiere la Técnica Canina especializada en Drogas Elianni Cabrera Martínez, quien cuida y entrena a uno de estos perros desde sus tres meses de edad.

“Él y yo ya somos inseparables, nos conocemos muy bien, te aseguro que incluso ya el can sabe cuándo yo me siento mal, cuándo mi estado de ánimo no es el mismo, así como yo lo conozco a él y sé qué día no está en su mejor momento para algún ejercicio”, aseguró la oficial.

Miembros de la unidad técnica canina del Ministerio del Interior en Villa Clara, estos dos canes, junto a sus entrenadores, forman parte de un equipo especializado con resultados de excelencia en el enfrentamiento a múltiples delitos.

Para el primer suboficial Yorlandi Rivero Martínez, con más de 20 años de experiencia en esta Unidad del Minint en el centro de la Isla, su cachorro ya es prácticamente como una extremidad de su cuerpo.

“Cuando no lo tengo conmigo ya me siento hasta un poco raro porque ya estoy muy acostumbrado a que andemos juntos, somos definitivamente más que compañeros de trabajo, somos ya hermanos de sangre, somos familia”, aseguró.

Aquí, el hombre y el sabueso se vuelven una pareja inseparable de trabajo y también de vida, en un camino que los convierte en más que compañeros de armas, en una familia.