Victoria de Cuba: La amplia mayoría de la comunidad internacional volvió a condenar el bloqueo
La resolución contra el bloqueo de EE.UU. a Cuba recibe 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.
La amplia mayoría de la comunidad internacional volvió a condenar el ilegal y criminal bloqueo estadounidense contra Cuba a pesar de las mentiras y las presiones del gobierno de EE.UU.
El resultado obtenido en la votación de nuestra resolución contra el bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituye una nueva y contundente victoria de Cuba.
La amplia mayoría de la comunidad internacional apoyó nuevamente nuestro reclamo de justicia frente a la ignominia que representa el bloqueo de los Estados Unidos, reforzado a niveles sin precedentes en los últimos meses.
El resultado alcanzado este año tiene un significado especial para el pueblo cubano, que sufre el efecto directo y diario de las medidas de bloqueo, la política de asfixia y el castigo colectivo impuestos por el gobierno de los Estados Unidos.
A favor: 130
En contra: 17
Asbtención: 25
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