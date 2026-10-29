Celebra la Universidad Médica de Villa Clara aniversario 60 del inicio de la docencia médica en la Región Central

Un amplio programa de actividades desarrolla la Universidad Médica de Villa Clara (UCMVC), como parte del aniversario 60 del inicio de la docencia médica en la región central, fecha que se celebra el próximo el 20 de noviembre.

Con la discusión de la doble titulación doctoral del Doctor en Ciencias José Ramón Ruiz Hernández, en el aula magna de la Universidad Médica de Villa Clara, inició la jornada de celebración de la docencia médica.

El sistema de salud cubano. Un enfoque historiográfico regional, es el título de la investigación presentada por el doctor Ruiz Hernández quien a través de tres textos expuso los aportes de la salud villaclareña a la historia de la salud cubana, resaltando la labor científica de varios villaclareños, con un enfoque mas integral y menos regionalista de la historia de la salud cubana.

Estuvieron presentes en la jornada científica prestigiosos docentes de la referida institución académica, entre ellos el Doctor en Ciencias Bernaldo Canto Vidal, fundador de la docencia médica en la Región Central y primer decano de la facultad de estomatología en Villa Clara.

“Estoy muy emocionado por regresar a mi Universidad, esa en la que junto a un puñado de muchachos empezamos a construir esta bella edificación que hoy es una de las instituciones académicas más prestigiosa del país”, subrayó Canto Vidal.

Durante la jornada se le entregó el sello 60 Aniversario al profesor Bernaldo Canto Vidal,reconocimiento que avala la trayectoria docente y científica de esta reconocida personalidad de la salud cubana.

La jornada de celebración por el nuevo aniversario de la docencia médica en Villa Clara, dedicada al Centenario del Comandante en Jefe, se extenderá hasta el 20 de noviembre. Serán reconocidos de manera gradual un grupo de profesores y trabajadores de la casa de altos estudios con una meritoria trayectoria laboral.