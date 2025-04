La música villaclareña con nominados al Cubadisco 2025

✍🏻Francisnet Díaz Rondón/ Vanguardia

Un gran regocijo para la música villaclareña ha representado las nominaciones de agrupaciones y músicos del patio al prestigioso Premio Cubadisco de este año 2025, cuya gala sesionó en la noche de este lunes 28 de abril en el icónico cabaret Tropicana, de la capital.

De la provincia quedaron propuestos al galardón, los fonogramas Voces de América Virreinal (Producciones Vandor), del Conjunto de Música Antigua Ars Nova, dirigido por la maestra Angélica María Solernou Martínez, en la categoría Música de Cámara, y en el apartado Rock, Once upon a time in Pompeii (Del Altillo Música y EPCME Rafael Prats Villa Clara), de BlueSpirit, bajo el mando de Wilfredo Rodríguez Álvarez.

Igualmente, varios trovadores villaclareños e integrantes de La Trovuntivitis fueron partícipes del disco El árbol de sueños mágicos, bajo el sello Lacky Music y Travesura Films, nominado en la categoría Música incidental. En el álbum intervinieron Roly Berrío, Yeny Turiño, Yaily Orozco y Tobías Thiele. Este último también a cargo de la producción junto al realizador Juan Carlos Travieso.

Angélica María Solernou, directora del Conjunto de Música Antigua Ara Nova, al recoger la nominación al Premio Cubadisco 2025 en la categoría Música de Cámara. (Foto: Edson Benítez Martínez)

A propósito de la nominación, Solernou Martínez, quien también estuvo a cargo de la producción, declaró a Vanguardia:

«Para nosotros el mejor premio es la nominación misma. Estar nominados a Cubadisco es el reconocimiento a nuestro trabajo, la oportunidad de ser escuchados por un jurado experto y, en esta ocasión, nuestro disco entra en competencia con casas discográficas reconocidas como Colibrí. Eso hace que, sin importar el resultado final, estemos en un marco serio y experimentado dentro de la industria discográfica cubana».

Por su parte, Wilfredo Rodríguez, expresó:

«Existe cierto cliché de decir que estar nominado es un premio. No soy una persona de cliché, pero en este caso te digo que sí es un premio. Cuando estuve en la gala y vi todas esas personalidades de la música cubana en ese evento tan serio, todo tan cuidado, tan pulcro, bien atendidos y con tan buen trato que tuvimos, te das cuenta que es algo mucho más grande de lo que uno se imagina.

«Para BlueSpirit es un reconocimiento grandísimo. Este es el cuarto disco de estudio de la banda, y ya hay una madurez en el trabajo, en las propuestas y técnicas de las grabaciones, el diseño de portada del disco. Y nosotros estamos contentísimos, creo que BlueSpirit es un grupo que siempre ha estado en ascenso, lo que no de manera vertiginosa, sino pasito a pasito como ir subiendo una escalera.

«Siempre hemos ido trazándonos objetivos y lo vamos cumpliendo, como tocar en lugares más grandes, con más público, profesionalizar la banda, sacar el primer disco… Y este año, en solo cuatro meses, hemos tenido dos sorpresas muy grandes: la primera haber sido incluidos en el (Festival Internacional) Jazz Plaza, en enero, y ahora ser nominados en Cubadisco. Y para cualquier músico es un premio grandísimo», declaró.