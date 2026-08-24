Facilita Banco de Crédito y Comercio financiamiento para el cambio de matriz energética

✍️Idalia Vázquez/Vanguardia

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de Villa Clara otorga financiamiento a entidades estatales y del sector no estatal, para proceder al cambio de matriz energética de sus dependencias.

Yarisbel Jova Villalobos, jefa del Departamento de Banca Empresa y nuevos modelos de gestión, informó a Vanguardia, que desde al año 2025 facilitan créditos a empresas, titulares de mipymes y trabajadores por cuenta propia, así como proyectos de desarrollo local con actividades de impacto social.

La especialista expresó, que hasta la fecha han financiado a unos 70 clientes por un monto superior a los 2 mil 300 millones de pesos. De ellos, 37 constituyen empresas, y el resto nuevos actores de la economía.

«Entre las entidades favorecidas —manifestó—, se encuentran la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería (Ecoing-25), la Cárnica y la de Conservas y Vegetales Los Atrevidos, así como la de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería (Emproy), la Extrahotelera Palmares del Turismo, la mipyme estatal porcina de Placetas, y varias unidades básicas de producción cooperativa del sector agropecuario.

También, la mipyme de Yosney Vergara, de materiales de construcción, y la «Bocado Criollo», ambas situadas en el consejo popular Base Aérea. Algunas de ellas ya han podido desconectarse del Sistema Electroenergético Nacional y tributar al mismo parte de la energía generada».

Jova Villalobos manifestó que, a diferencia de otros créditos, por su repercusión, este cuenta con una bonificación del 3 % de la tasa de interés.

Destacó, además, que los interesados en solicitar financiamiento pueden dirigirse a las sucursales de Bandec, siempre y cuando sean clientes de esta institución financiera, donde serán atendidos por los gestores de negocios y se les pedirá la documentación requerida, que incluye proyecto técnico, estudio de factibilidad, certificación de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure), monto de solicitud del financiamiento, y las garantías que ofrece para evaluar su capacidad de pago.

«Contamos con un período de hasta 30 días para su aprobación, lo cual depende del monto solicitado y el tiempo de financiamiento para saldar la deuda, al existir varios niveles de aprobación por lo costosa que resulta dicha inversión».