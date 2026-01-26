Feria agropecuaria 2026 en Encrucijada

La máxima dirección del PCC en Encrucijada realizó una visita a la Feria agropecuaria que se realiza semanalmente en el poblado cabecera.

Conocedores de que entre los problemas fundamentales que aquejan a la población encrucijadense se encuentran la falta de alimentos y los altos precios que estos tienen en el mercado, y posterior a un trabajo político de concientización realizado con las cooperativas y los productores, la máxima dirección del Partido en Encrucijada realizó una visita a la Feria agropecuaria, el espacio donde la población se abastece de provisiones, y que se efectúa cada sábado en el poblado cabecera.

La feria, que tiene entre sus objetivos incrementar las ofertas de productos agropecuarios, frescos y procesados a la población, mostró una oferta que incluyó granos, viandas, hortalizas, carnes, conservas y otros, tiene la posibilidad de crecer y mejorar a corto plazo, cuando se logre que las cooperativas sumen a sus entregas granos como el arroz y otros productos como el carbón vegetal, cuyo precio en el mercado subterráneo se hace casi prohibitivo para la familia cubana.

Aunque las opiniones populares fueron positivas respecto a anteriores versiones, se trata así mismo de mejorar el ordenamiento y que la feria se convierta cada semana en un acontecimiento popular y una gran fiesta a la que se anexen espectáculos culturales y recreativos, así como la presencia de productos de los Proyectos socioeconómicos y las mini industrias que hoy existen en el municipio.