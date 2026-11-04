Evalúa PCC implementación de transformaciones en banca

El Partido Comunista de Cuba (PCC) informó este martes en Facebook sobre las conclusiones de la visita del Secretariado y la Estructura Auxiliar del Comité Central al Banco Central de Cuba y varias entidades comerciales, para seguir la implementación de las transformaciones económicas y sociales.

La reunión contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República, y asistieron los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, y Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central, entre otros altos directivos y funcionarios.

Los participantes ratificaron que esos espacios han tenido lugar en las entidades con mayor complejidad en los servicios que se prestan a la población.

El debate se centró en la estrategia para mejorar la calidad de los servicios y el funcionamiento del Sistema Bancario y Financiero del país y mostró cómo las transformaciones económicas y sociales contribuyen a modernizar la banca y recuperar la confianza en el sector.

Esas políticas responden a la Constitución de la República y a los documentos rectores del Partido, según precisó la información.

El intercambio con directivos, militantes y trabajadores validó el principio de que las decisiones más trascendentales resultan de la inteligencia colectiva y la participación de todos.

La ocasión sirvió para enfatizar en la ejemplaridad de la militancia y su rol protagónico en la implantación de las transformaciones y exhortar a combatir con fuerza cualquier manifestación de corrupción y la evasión fiscal, y a proteger los derechos de la población.

También se indicó la necesidad de encontrar mecanismos efectivos que garanticen el derecho a los pagos en línea.

Entre los retos del sector, se identificaron mejorar la calidad de los servicios, incrementar las entidades que se autoabastecen energéticamente, enfrentar la obsolescencia tecnológica y agilizar los trámites y las operaciones interbancarias.

El banco debe acompañar a todos los actores económicos en el desarrollo del país y las expectativas incluyen simplicidad de trámites crediticios, mayor calidad de los servicios, control riguroso para evitar fraudes, eficiencia en la gestión de recursos financieros, transparencia, legalidad, capacitación sostenida y transformación digital.

Estos encuentros permiten un diagnóstico real de la situación del sector, fortalecen la rendición de cuentas e impulsan la participación y el control colectivo, precisó la información del PCC.