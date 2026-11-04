Plataforma Soberanía incorpora participación ciudadana para la evaluación de las transformaciones económicas y sociales

La plataforma digital Soberanía incorporó este martes un servicio de participación ciudadana que permitirá a la población consultar y emitir opiniones sobre las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas en el país, así como acceder a las disposiciones jurídicas relacionadas con su implementación.

Wilfredo González Vidal, director general del Centro de Gobierno Digital (CGD), explicó en conferencia de prensa que el servicio busca establecer un intercambio entre los ciudadanos y los organismos de la Administración Central del Estado, a partir de las opiniones, inquietudes y propuestas relacionadas con cada transformación.

La funcionalidad, desarrollada por especialistas del CGD en coordinación con la dirección del Gobierno, ya está disponible en www.participacion.soberania.gob.cu, dentro de la sección Participación Ciudadana de Soberanía.

Según precisó, la información recopilada será procesada mediante un sistema de administración que permitirá identificar tendencias, conocer los asuntos que generan mayores dudas y elaborar reportes para los responsables de las políticas económicas y sociales.

De esta manera, los organismos podrán disponer de estadísticas y valoraciones sobre las medidas bajo su responsabilidad, así como conocer las diferencias en la percepción ciudadana entre provincias y municipios.

El directivo señaló que no será necesario contar con la identidad digital para participar, pues se pretende facilitar el acceso a cualquier persona interesada.

Los usuarios podrán consultar las transformaciones por número, palabra clave o área temática, emitir comentarios y modificar posteriormente sus valoraciones.

Explicó que la plataforma tendrá un proceso continuo de perfeccionamiento, con nuevas informaciones sobre las transformaciones y su evolución, para que no se limite a un espacio de consulta documental.

(Tomado de Granma)