En Villa Clara, primera Feria de Energía Sostenible para el Futuro

✍️Greta Espinosa Clemente/ CMHW

Organizado por la Oficina Nacional de Control y Uso de la Energía (ONURE), el evento reunió a expertos, decisores e investigadores villaclareños inmersos en el estudio de las energías limpias y sus beneficios para la economía cubana.

Durante la sesión inaugural, Armando Hernández Pedroso, director de la ONURE en Villa Clara, ofreció una conferencia sobre la transición energética en la provincia, y las potencialidades territoriales para generar energías limpias.

Armando Hernández Pedroso, director de la ONURE en Villa Clara ofreció la conferencia inagural La transición energética en Villa Clara. Aplicación de los procedimientos. Proyecciones de trabajo. Foto: Tomada de la página de Facebook La Energía al día

Hernández Pedroso explicó a las máximas autoridades de Villa Clara, presentes en la Feria, así como a los participantes, que el territorio cuenta con 5 Megawatts instalados en el sector estatal, a partir de 185 entidades estatales que generan energía renovable.

De igual manera, esta central provincia ya atesora 214 actores privados que generan 5.5 megawatts, informó el directivo en su disertación.

Entre las novedades de la Feria de Energía 2026 en Villa Clara estuvo la presentación de una innovadora guagua, equipada con paneles solares, que no solo representa un paso hacia la movilidad sostenible, sino que también está diseñada para satisfacer necesidades puntuales de la comunidad como estación de carga. Foto: Tomada de la página de Facebook La Energía al día.

La primera Feria de Energía Sostenible sirvió de escenario además para debatir sobre el uso de la biomasa, el biogás, los proyectos con otras universidades del país para fomentar el uso de energía renovables, y las líneas estratégicas de desarrollo energético sostenible.

Tras la sesión de apertura la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, acompañada de Milaxy Sánchez Armas, gobernadora del territorio, recorrieron los stands expositivos de empresas como la INPUD, SAREX, la textilera “Desembarco del Granma”, entre otras entidades.