Asiste Presidente cubano a la inauguración del Coloquio Internacional Patria

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quedó inaugurado este jueves en La Habana el V Coloquio Internacional Patria, que reúne a 150 delegados de más de veinte países para debatir, desde el Sur, la urgencia de pensar la comunicación digital como un terreno de disputa frente a los proyectos de dominación que amenazan a los pueblos, particularmente en América Latina, ante el regreso de la agenda intervencionista imperial.

La cita comunicacional, que sesionará hasta el próximo sábado 18 en la Estación Cultural de Línea y 18, asume el desafío de fortalecer capacidades para la verdad, la organización y la resistencia cultural ante operaciones mediáticas y tecnológicas orientadas a fracturar consensos sociales, desestabilizar gobiernos y criminalizar la soberanía.

Patria aspira a consolidarse como un nodo internacional de articulación entre pensamiento crítico, innovación tecnológica y praxis comunicacional, con Cuba como epicentro de un debate global.

Asistieron también a la apertura los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodríguez

Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, junto a otros dirigentes del Partido y el Gobierno, así como personalidades de los medios de comunicación y organizaciones sociales.

Foto: Dunia Álvarez Palacios