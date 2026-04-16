Villa Clara apuesta por alianzas de cara a un futuro sostenible

📸Yunier Hernández

Mostrar los principales resultados que ha tenido Villa Clara es el objetivo principal de la primera Feria de Energía, la que durante dos días sesionará en el Parque Científico- Tecnológico- Industrial de la provincia, donde diferentes instituciones y actores económicos harán gala de los proyectos de Fuentes Renovables de Energía que se gestan en el territorio.

«Energía Renovable para el futuro» es el lema que proyecta el evento, oportunidad donde se abren las puertas como estrategia dinamizadora para mostrar los principales programas de desarrollo entre empresas estatales y nuevos actores económicos.

La muestra esta compuesta por más de 20 stands compuestos por empresas del sector privado y estatal, sobre todo aquellas cuyo objeto social esta enmarcado en el desarrollo energético e industrial y del transporte

Edelys Saavedra, presidenta del PCT, explicó que en la muestra expositiva hay una amplia representaciones de la totalidad de las empresas ubicadas en el parque, y 3 que se encuentran en proceso de evaluación por el Consejo técnico asesor.

En la jornada se discutió sobre la necesidad e importancia de que cada empresa logre el sostenimiento y autonomía energética de las fuentes renovables con el fin de garantizar las principales actividades, tanto industriales como sociales.

Armando Hernández Pedroso, director de la ONURE en el territorio, explicó que en la provincia se viene trabajando en la transición de la matriz energética y reafirmo que durante el pasado año Villa Clara culminó con 5 mega watts pico instalados, y ya en este primer trimestre se han instalado 3 mega watts pico, lo que demuestra las potencialidades que tenemos en el territorio y que por supuesto forma parte del trabajo que se viene realizando a partir de los proyectos conjuntos de las empresas, el consejo científico y energético de la provincia y la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

De esta manera la provincia abrió las puertas a un espacio que apuesta por las alianzas para el progreso del desarrollo territorial y nacional con vista a un futuro que garantiza la autonomía energética.