México envió otro barco con ayuda humanitaria a Cuba en medio del recrudecimiento del bloqueo de EEUU

El gobierno de México envió este viernes un nuevo barco con ayuda humanitaria a Cuba, en un contexto de recrudecimiento del bloqueo estadounidense que ha limitado severamente el acceso de la isla a combustibles y otros recursos esenciales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Cancún, en el estado de Quintana Roo, la mandataria detalló que la embarcación partió con cargamento de asistencia material como parte de los esfuerzos del gobierno mexicano para paliar las dificultades que enfrenta la nación caribeña.

“Estados Unidos ha hecho un aislamiento relacionado con la llegada de combustibles a la isla de Cuba. Entonces, nosotros hemos impulsado la ayuda humanitaria”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina.

La jefa del Ejecutivo adelantó que México continuará buscando alternativas para enviar combustibles —sin que ello afecte al propio país— y calificó esta ayuda como “fundamental en este momento”. Subrayó que el respaldo no solo proviene del ámbito gubernamental, sino también de organizaciones civiles.

En ese sentido, mencionó la próxima salida de una embarcación desde Progreso, en el sureste mexicano, que formará parte del Convoy Nuestra América, una iniciativa internacional de solidaridad con Cuba. La Secretaría de Marina, precisó, está gestionando los permisos y garantizando las condiciones de seguridad para que este grupo pueda zarpar y “llevar su propia solidaridad” a la mayor de las Antillas.

Sheinbaum vinculó la política de su gobierno con un legado histórico de la relación bilateral. Aludió a dos discursos del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), a los que calificó de “históricos referente a la relación México-Cuba”. Recordó las palabras del exmandatario tras la invasión de Playa Girón: “La solidaridad con Cuba en estos momentos es la solidaridad con América Latina”.

“Es un discurso muy emotivo, y además de enorme simbolismo, y es la solidaridad que nosotros estamos empeñados en dar al pueblo de Cuba”, expresó Sheinbaum, quien reafirmó la defensa de la autodeterminación de los pueblos y subrayó que corresponde a los cubanos decidir su propio futuro, sin injerencia externa.

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba durante más de seis décadas se ha recrudecido desde enero con una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. La falta de acceso a combustibles derivada de esta política afecta sectores clave como la generación eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en la mayor de las Antillas.

(Con información de Prensa Latina)