Día de la Defensa en el municipio Encrucijada

Como parte del día de la defensa en todos los Consejos populares y comunidades de encrucijada se efectuaron jornadas de limpieza e higienización, las que tomando en cuenta la situación epidemiológica del municipio se constituyeron en actividades claves.

La fecha comprendió una buena participación popular, la que ayuda a que contemos con un municipio más limpio.

Las máximas autoridades partidistas y gubernamentales del territorio encabezaron la tarea, la que favorece el saneamiento del entorno y mejora la salud de los vecinos, además de su contribución a la eliminación de la basura, prevenir enfermedades y promover una cultura de compromiso ciudadano con el cuidado del medio ambiente.