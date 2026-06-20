Instalación de paneles solares facilita la comunicación en Villa Clara

Tomado de Vanguardia /

La instalación de sistemas fotovoltaicos en cabeceras municipales y comunidades villaclareñas mejora la calidad de las comunicaciones, que se han visto muy afectadas debido a los prolongados apagones.

Con la generalización del empleo de energías renovables, se favorecerá el mejor funcionamiento del Nauta Hogar y de la telefonía fija, en lo fundamental, destacó el ingeniero Pérez Morales, quien dijo además, que este proceso beneficiará al 70 % de los clientes de la telefonía fija, quienes podrán contar con el servicio un mayor número de horas.

Previo a este proceso, un total de 27 comunidades de la provincia resultaron beneficiadas con el montaje de esa fuente alternativa de energía, entre ellas el consejo popular de Vueltas, en Camajuaní; Las Minas, Antón Díaz y el Condado, en Santa Clara; el reparto 26 de Julio, de Sagua la Grande; La Herradura, en Manicaragua, y Van Troi y Cambaíto, en Caibarién, reconoció el director de la empresa en Villa Clara.

La ubicación de sistemas fotovoltaicos en sitios de telecomunicaciones, forma parte de la estrategia nacional para enfrentar la contingencia energética. Los equipos funcionan de día con la luz solar y cuentan con baterías de carga que, según estudios de campo realizados, permiten sostener el servicio de la telefonía fija y el nauta hogar entre unas 10 y 16 horas», explicó el directivo.

Con esta estrategia, Etecsa reafirma su compromiso con la sostenibilidad y continuidad de los servicios de telecomunicaciones en el territorio villaclareño, apostando por soluciones energéticas limpias y resilientes.