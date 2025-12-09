Dan a conocer en Villa Clara los Mejores Atletas del territorio en 2025

La dirección del INDER en Villa Clara dio a conocer este martes, en intercambio con la prensa especializada, los mejores atletas y deportes del año 2025 en en la provincia.

🏆 Categoría Mayores:

– Mejor Atleta Femenina (Individual):

Laurent Elizabeth Estrada Caraballo (Natación) – Récord Nacional en 100m dorso, múltiples medallas internacionales en piscina y aguas abiertas, destacada en Panamericanos Junior y Ocean Man 2025.

– Mejor Atleta Masculino (Individual):

GM Ermes Espinosa Veloz (Ajedrez) –Campeón en torneos internacionales (Guillermo García; Venezuela), medallas en México y Ecuador, miembro de la preselección nacional.

– Mejor Atleta Femenina (Colectivo):

Yenifer Amanda Toledo Abreu (Balonmano) – Oro en NORCA 2025, clasificación al Mundial, destacada en liga europea con 95 goles en 18 partidos.

– Mejor Atleta Masculino (Colectivo):

Jorge Luis Alayo Moliner (Voleibol de Playa) – Medallas en circuitos mundiales (México, Brasil, Suiza, Alemania), 7 medallas en Rusia, lugar 11 del ranking mundial.

– Novato del Año:

Jonathan Ramón Moreno Madero (Béisbol)

– Mejor Evento No Individual:

Estela María Crespo Cárdenas (Tenis de Mesa)

– Mejor Atleta Contratado:

Marlon Yant Herrera (Voleibol)

– Equipo Más Destacado:

Equipo de Vela

– Deporte Individual Más Destacado:

Ajedrez

– Deporte Colectivo Más Destacado:

Béisbol

– Acontecimiento del Año:

Jinela de la Caridad Rodríguez Rivero (Ajedrez)

– Los 10 Atletas Destacados:

Incluye figuras de boxeo (Melany Girado), ajedrez (Elier Miranda, Roxangel Obregón), voleibol (José Miguel Gutiérrez, Thalia Moreno), béisbol (Osdany Rodríguez, Yoan Montenegro), fútbol (Aniel y Elvis Casanova), taekwondo (Arletty Acosta).

🏆 Categoría Juvenil

Mejor Atleta Femenina Juvenil: Yinnoris Francesca López — Canotaje

Mejor Atleta Masculino Juvenil: Anthony Lamadrid Cabrera — Canotaje

Atletas Destacados:

Jinela de la Caridad Rodríguez Rivero — Ajedrez

Lorena Beatriz Montejo Bello — Ajedrez

Lizandra Puentes Pérez — Pentatlón Moderno

Pedro Antonio González Franco — Remos

Daniesky Castellano Pérez — Gimnasia Artística

Thalía Fidelia Castillo Contreras — Levantamiento de Pesas

Alexander Antonio Cesar Despaigne — Judo

Yeronne Calet Veitia Linares — Boxeo

Yonathan Ramón Moreno Madero — Béisbol

Yoan Andrés Águila Martín — Béisbol Sub 18

🏆 Mejores Paratletas del año:

Paratleta más destacado: Héctor Daniel Pérez Pérez (Paratletismo)

Paratleta Masculino más destacado: Jean Carlo Acevedo Ferrer (Paratletismo)

Paratleta femenina más destacada: Yilian Lorena Olivera Meliá (Parajudo)

Paratletas destacados del año:

Eriel Cabrera Molina (Paratletismo)

Jairo Bouza Guerra (Paratletismo)

Eduardo Davis Pérez Rosell (Paratenis)

Yaniel Pérez Torres (Parateltismo)