Dan a conocer en Villa Clara los Mejores Atletas del territorio en 2025
La dirección del INDER en Villa Clara dio a conocer este martes, en intercambio con la prensa especializada, los mejores atletas y deportes del año 2025 en en la provincia.
🏆 Categoría Mayores:
– Mejor Atleta Femenina (Individual):
Laurent Elizabeth Estrada Caraballo (Natación) – Récord Nacional en 100m dorso, múltiples medallas internacionales en piscina y aguas abiertas, destacada en Panamericanos Junior y Ocean Man 2025.
– Mejor Atleta Masculino (Individual):
GM Ermes Espinosa Veloz (Ajedrez) –Campeón en torneos internacionales (Guillermo García; Venezuela), medallas en México y Ecuador, miembro de la preselección nacional.
– Mejor Atleta Femenina (Colectivo):
Yenifer Amanda Toledo Abreu (Balonmano) – Oro en NORCA 2025, clasificación al Mundial, destacada en liga europea con 95 goles en 18 partidos.
– Mejor Atleta Masculino (Colectivo):
Jorge Luis Alayo Moliner (Voleibol de Playa) – Medallas en circuitos mundiales (México, Brasil, Suiza, Alemania), 7 medallas en Rusia, lugar 11 del ranking mundial.
– Novato del Año:
Jonathan Ramón Moreno Madero (Béisbol)
– Mejor Evento No Individual:
Estela María Crespo Cárdenas (Tenis de Mesa)
– Mejor Atleta Contratado:
Marlon Yant Herrera (Voleibol)
– Equipo Más Destacado:
Equipo de Vela
– Deporte Individual Más Destacado:
Ajedrez
– Deporte Colectivo Más Destacado:
Béisbol
– Acontecimiento del Año:
Jinela de la Caridad Rodríguez Rivero (Ajedrez)
– Los 10 Atletas Destacados:
Incluye figuras de boxeo (Melany Girado), ajedrez (Elier Miranda, Roxangel Obregón), voleibol (José Miguel Gutiérrez, Thalia Moreno), béisbol (Osdany Rodríguez, Yoan Montenegro), fútbol (Aniel y Elvis Casanova), taekwondo (Arletty Acosta).
🏆 Categoría Juvenil
Mejor Atleta Femenina Juvenil: Yinnoris Francesca López — Canotaje
Mejor Atleta Masculino Juvenil: Anthony Lamadrid Cabrera — Canotaje
Atletas Destacados:
Jinela de la Caridad Rodríguez Rivero — Ajedrez
Lorena Beatriz Montejo Bello — Ajedrez
Lizandra Puentes Pérez — Pentatlón Moderno
Pedro Antonio González Franco — Remos
Daniesky Castellano Pérez — Gimnasia Artística
Thalía Fidelia Castillo Contreras — Levantamiento de Pesas
Alexander Antonio Cesar Despaigne — Judo
Yeronne Calet Veitia Linares — Boxeo
Yonathan Ramón Moreno Madero — Béisbol
Yoan Andrés Águila Martín — Béisbol Sub 18
🏆 Mejores Paratletas del año:
Paratleta más destacado: Héctor Daniel Pérez Pérez (Paratletismo)
Paratleta Masculino más destacado: Jean Carlo Acevedo Ferrer (Paratletismo)
Paratleta femenina más destacada: Yilian Lorena Olivera Meliá (Parajudo)
Paratletas destacados del año:
Eriel Cabrera Molina (Paratletismo)
Jairo Bouza Guerra (Paratletismo)
Eduardo Davis Pérez Rosell (Paratenis)
Yaniel Pérez Torres (Parateltismo)
