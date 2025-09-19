Continúa proceso de reparación y mantenimiento en el Hospital Materno

✍🏻 Lis Haydee Martín y Belkis Vidal

A poco más de un mes de iniciado el proceso de reparación y mantenimiento en el hospital ginecobsteétrico Mariana Grajales de Villa Clara , ya se perciben cambios.

En medio del período de mayor natalidad del año en la provincia, el materno trabaja en el remozamiento de la sala de puérperas y en la unidad quirúrgica, áreas que por su avanzado deterioro demandan de un necesario proceso de reparación.

Sustitución de luminarias, remozamiento de mesetas, pintura, reparación de redes hidrosanitarias y mobiliario clínico, son de las acciones ejecutadas en la unidad quirúrgica por una brigada de trabajadores por cuenta propia.

Con respecto a la sala de puérperas ya se reparó la cubierta y se resanan las paredes.

Para la población y los propios trabajadores del centro este proceso de reparación implica una reorganización de los servicios. Las consultas para legrados electivos se realizan en el propia materno villaclareño, mientras las intervenciones de este tipo se realizan en la sala de Ginecología del Hospital «Arnaldo Milián Castro».

Las autoridades sanitarias aclaran que la cirugía ginecológica electiva permanece detenida hasta nuevo aviso. Lo que no se detiene son los servicios vitales: las labores de parto y las cesáreas, que continúan realizándose con normalidad en esta institución

En entrevista con la doctora Isdeky Milian, directora del Mariana Grajales se dió a conocer que durante esta semana se traslada el equipamiento de la cirugía de mínimo acceso hacia el Arnaldo Milián con vista a iniciar este proceder la próxima semana en la referida institución asistencial.

Subrayó además, «sabemos que esto representa una incomodidad tanto para el personal sanitario como para la población. Por eso, hacemos un llamado a la cooperación de ambas partes. Es fundamental la disciplina de los familiares y de las propias pacientes para evitar el hacinamiento y no dificultar aún más estos procesos que, al final, son para un beneficio mayor.»

Resulta vital en estos tiempos la comprensión y la colaboración ciudadana mientras duren estos trabajos, que buscan modernizar y mejorar la calidad de la atención ginecobstétrica en la provincia.